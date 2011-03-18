Народные методы - для здоровья женской груди

Конечно же, сразу на ум приходит капуста. Она может незначительно стимулировать рост груди, но заметного результата можно достичь лишь в подростковом возрасте.

Одно безопасное народное средство для увеличения груди – грецкие орехи с мёдом. Для этого нужно залить грецкие орехи жидким мёдом и «настаивать» не меньше недели. Далее есть по нескольку орешков 2–3 раза в день.

Есть и не столь распространённое средство: в течение месяца нужно 3 раза в день до еды съедать чайную ложку куркумы с молоком.

Существуют и рецепты различных отваров, один из них таков: 1 столовую ложку шишек хмеля в стакане воды поставить на водяную баню на 15 минут, прокипятить и дать отстояться, принимать по трети стакана 3 раза в день. Эффект достигается за счёт гормонов, содержащихся в шишках хмеля, поэтому будьте осторожны с этим средством увеличения груди.

Умеренное потребление пива – известное народное средство увеличения груди. Но нужно помнить, что этим рецептом нельзя злоупотреблять во избежание формирования пивной зависимости, плюс те же минусы, что и в рецепте с хмелем.

Ещё один отвар: нужно смешать зёрна ржи, ячменя, проса и кукурузы в равных частях, заварить в большом количестве воды и употреблять 3 раза в день перед едой. А на ночь нужно обертывать грудь рисовой кашей, а с утра ополаскивать настоем ромашки. Но логически обосновать эффективность этого метода никак не получается.

Некоторые советуют делать компрессы: 10 раз нужно чередовать горячий компресс с маслом иланг - иланга и герани и холодный с морской солью, потом сполоснуться чистой водой и нанести крем для подтяжки груди. Но это средство может быть опасно, поскольку и перегревание, и переохлаждение могут провоцировать появление опухолей!

Также есть такой рецепт: 50 мл миндального масла, по 10 капель масла иланг-иланга и герани смешать и наносить после душа каждый день.

Есть положительных отзывов об аппликациях голубой глины на ночь. Это народное средство по меньшей мере способствует подтяжке груди и поддержанию ее упругости.

Есть очень опасный и сомнительный метод увеличения груди втиранием сока цикуты. Ни в коем случае не стоит его пробовать, поскольку цикута – это яд!

Говорят, что якобы грудь увеличат горчичники, но очевидно, что это не так, к тому же есть большой риск ожога и развития опухолей, в том числе и недоброкачественных.

Ещё популярный способ: йодные сеточки. В малом количестве это безвредно, а в большом такие манипуляции гарантированно закончатся ожогами.

Используя народные средства увеличения груди, в первую очередь руководствуйся главным правилом врачей: не навреди. Будь крайне осторожна в экспериментах над собой и помни, что ты привлекательна именно такая, какая есть!

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