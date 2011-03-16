Реактор "Фукусимы-1" не могут охладить из-за сильной радиации

Третий реактор на АЭС Фукусима-1 невозможно охлаждать с вертолетов из-за высокого уровня радиации.

Как передает агентство Kyodo, об этом сообщили в среду в министерстве обороны Японии.

Накануне японские власти попытались использовать вертолеты, но были вынуждены отказаться на время от этой идеи из-за сильного ветра.

По последним данным, уровень радиации на третьем реакторе Фукусимы-1 в 400 раз выше годовой нормы.

Авария на АЭС стала следствием мощного землетрясения и цунами в Японии на прошлой неделе. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 6 тысяч человек и около 17 тысяч пропали без вести.

Сегодня на Фукусиме-1 значительно повысился уровень радиации.

По данным сайта WikiLeaks, два года назад представители МАГАТЭ предупреждали японские власти о возможности аварий на АЭС страны, так как они не способны выдержать мощные землетрясения.

lb.ua