Количество погибших в Японии может превысить 6 тыс. человек
Подтверждена смерть 2 тыс. 414 человек
Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Японии может превысить шесть тысяч человек, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Киодо
По данным местной полиции, в ночь с понедельника на вторник сообщалось, что официально подтверждена смерть 2 тыс. 414 человек, свыше трех тысяч - считаются пропавшими без вести.
К утру вторника спасатели обнаружили множество неопознанных тел в районах, затронутых землетрясением.
Как сообщает газета «Сегодня», проживающие в Токио украинцы сообщили, что на связь пока не вышли примерно 40 соотечественников.
По данным иммиграционной службы, всего в Японии проживает 1590 граждан Украины, в наиболее пострадавших регионах – 176.
Как сообщалось, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой около 9 баллов, которое вызвало цунами высотой более десяти метров.
Позже произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6 баллов.