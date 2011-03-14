Обжаренные зерна кофе продлевают нашу жизнь

Вокруг кофе постоянно бушуют страсти его поклонников и тех, кто уверен в его негативном влиянии на организм. Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии внесли свою лепту в обнаружение очередных достоинств бодрящего напитка. Они обнаружили, что в кофе содержатся антиоксиданты, которые способствуют профилактике повреждения полезных клеток в организме.

Интересно, что термическая обработка кофейных зерен в виде обжарки при высокой температуре только увеличивает количество полезных антиоксидантов в напитке. Хотя не стоит исключать и тот факт, что антиоксиданты содержатся и в зеленых, необработанных зернах кофе.

Этот процесс основан на выявленной давно французским химиком Луи-Камилла Майяра реакции его имени – Майяра. Этот ученый в ХХ веке изучал влияние тепла на углеводы, сахар и белки в пище. Как стало понятно, тепловые реакции в еде в результате этой реакции Майяра образуют многочисленных соединений, которые награждают пищу специфическим вкусом и ароматом.

Полезные свойства антиоксиданты известны всем. Это и профилактика старения, противодействие негативному влиянию радиации, борьба с атипичными клетками в организме, со многими воспалительными и органическими заболеваниями. Так что польза кофе в этом вопросе несомненна.

myhauze.ru