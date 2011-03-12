Пенье птиц выводит из депрессии и лечит душу - ученые

Ученые из британского Национального фонда в ходе проведенных эспериментов выяснили, что для возвращения жизнерадостного настроения, угнетаемого зимним холодом и депрессивным состоянием, человеку достаточно в течение пяти минут просто послушать обычное птичье пение. Как отмечает эколог Питер Брэш, оно является одним из самых четко распознаваемых звуков живой окружающей среды, согревающих людей именно внутри.

Специалисты из Национального фонда провели подсчет, который показал, что прослушивание пения птиц, длящееся всего лишь пять минут в день, может оказаться таким же полезным для человека, как и ежесуточное потребление им пяти разных видов богатых витаминами продуктов либо получасовая прогулка по свежему воздуху

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