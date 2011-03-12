Новое землетрясение в Японии
14:08, 12 марта 2011Зарубежные новости
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Правительство предупредило о возможности еще одного цунами
Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у японского острова Хонсю
В субботу днем новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.
Подземный толчок зафиксирован в 19.53 по местному времени в 157 километрах к северо-востоку от города Сендай, наиболее пострадавшего накануне от цунами.
Правительство Японии предупредило о возможности нового цунами после серии новых землетрясений.
Газета.ру
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