NASA: землетрясение в Японии сместило ось Земли на 15 см

Землетрясение в Японии, произошедшее в пятницу 11 марта, привело к смещению оси Земли на 15 см, сообщил ИТАР-ТАСС специалист NASA.

Кроме того, согласно предварительным расчетам, продолжительность земных суток сократилась на 1,6 микросекунды.

Ранее Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о смещении земной оси на 10 см.

Как сообщал УНИАН, число погибших и пропавших без вести от произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии магнитудой 8,8, по последним данным Главного полицейского управления страны, превысило 2,5 тыс. человек.

Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны оказались под ударами волн цунами высотой до 10 метров и превратилась в руины.

