Цунами, вызванное землетрясением в Японии, достигло Гаваев

Цунами, вызванное сильнейшим землетрясением в Японии, достигло Гавайских островов, которые являются одним из штатов США.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждений о цунами, первым островом Гавайского архипелага, на который обрушилась стихия, стал Кауаи с населением более 50 тысяч человек.

По данным центра, высота волн, обрушившихся на остров, составляет около 0,65 метра. По прогнозам Тихоокеанского центра, высота цунами по мере прохождения Гавайских островов может достигать двух метров.

Ранее власти Гавайских островах провели эвакуацию местных жителей и туристов из прибрежных районов. Для оповещения о чрезвычайной ситуации на островах были включены сирены, сообщалось, что для эвакуации использовались реквизированные автомобили.

Тихоокеанский центр предупреждений о цунами объявил об угрозе цунами практически для всех стран тихоокеанского бассейна. Среди территорий в "зоне опасности" числятся Россия, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Фиджи, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Гондурас, Чили, Эквадор, Колумбия и Перу. Предупреждение для Австралии и Новой Зеландии было снято.

Как сообщалось, сегодня в Японии произошла серия мощных землетрясений, самое мощное из которых достигало 8,8 балов по шкале Рихтера, произошло у побережья префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. В свою очередь, землетрясения вызвали цунами, которые обрушились не только на берега Японии, но и угрожают другим странам Тихоокеанского региона. В ряде районов Японии высота приливной волны превысила десять метров. Жертвами стихии, по предварительным данным, стали уже более 300 человек.