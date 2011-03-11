Мужчины с низкими голосами склонны к измене

Мужчины с низкими, глубокими голосами пользуются большим успехом у женщин, однако именно такие представители сильного пола более склонны к измене, сообщается в исследовании канадских ученых, опубликованном в журнале Evolutionary Psychology.

Исследователи из университета Макмастера в Канаде установили связь между высотой голоса человека и его восприятием неверности, а также то, как мы выбираем партнера.

В исследовании приняли участие несколько добровольцев, которые слушали различные записи мужских и женских голосов, отличавшихся по высоте. Затем участники говорили, человек с каким тембром голоса с наибольшей вероятностью способен предать своего партнера.

"Мы выяснили, что с точки зрения сексуальной стратегии, мужчины и женщины могут использовать высоту голоса в качестве предупреждающего сигнала о будущем предательстве, – сказал ведущий автор научной работы Джиллиан О’Коннор.

Исследователи заключили, что чем более привлекателен голос – низкий у мужчин и высокий у женщин – тем больше вероятность того, что обладатель этого голоса решится на измену.

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