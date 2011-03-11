Из-за угрозы цунами на Курилах началась эвакуация

На Курильских островах в связи с предупреждением о цунами прошла эвакуация местных жителей.

Из прибрежных районов вывезены более 11 тысяч человек. Это, в основном, жители трех поселков - Южно-Курильского, Малокурильского и Крабозаводского.

Ранее МЧС России опубликовало предупреждение об опасности возникновения цунами на Сахалине и на Курилах. По последним данным, в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах ожидаются волны высотой до трех метров.

В свою очередь, в приморском гидрометцентре заверили, что материковой части Дальнего Востока цунами не угрожает.

Напомним, утром 11 марта, в 130 километрах от побережья японской префектуры Мияги произошло землетрясение. Его магнитуда сложила 8,9. Вскоре на северо-восток страны обрушилось 10-метровое цунами. В Токио и префектуре Мияги много пострадавших, но их точное количество не называется.

Власти предупредили об опасности дальнейших подземных толчков. Сразу же после землетрясения в Токио прекратила действовать мобильная связь - по-видимому, из-за перегруженности серверов.

tsn.ua