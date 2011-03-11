Ученые доказали, что счастливые люди не болеют и живут дольше

Чем счастливее человек – тем у него больше шансов дожить до глубокой старости, утверждают американские ученые. Исследование на основе 160 научных трудов выявило существенную связь между позитивным взглядом на жизнь, здоровьем и долголетием.

Счастливые люди не только меньше болеют, но и дольше живут. При этом, связь между счастьем и долголетием оказалась более сильной, чем ассоциация между ожирением и повышенным риском преждевременной смерти.

«Мы были шокированы, когда поняли, насколько однозначны имеющиеся у нас данные. Большая часть исследований указывает на то, что счастье положительно влияет на здоровье и долголетие», - рассказывают авторы исследования, психологи из университета Иллинойса.

Всего в обзоре было задействовано 150 различных работ на эту тему. В ходе одной из них, к примеру, ученые наблюдали за 5000 человек в течение более 40 лет, и заключили, что пессимисты умирали в более раннем возрасте. Лабораторные исследования подтвердили, что оптимизм снижает уровень гормонов стресса и улучшает работу иммунной системы. Животные, которые живут в стрессовых условиях, например, в переполненных клетках, обладают более слабым иммунитетом, более уязвимы перед заболеваниями сердечнососудистой системы, а также погибают раньше, чем их собраться, живущие в благоприятных условиях.

Отмечая, что пока им не удалось доказать, что счастье влияет на физическое состояние человека и его продолжительность жизни непосредственно, ученые советуют уделять больше внимания не проблемам ожирения, курения, плохого питания и сидячего образа жизни, а счастью, гармонии и умиротворению.

ivona.bigmir.net