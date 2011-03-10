13 человек погибли от землетрясения в Китае

По меньшей мере 13 человек погибли и 126 пострадали сегодня от сильного землетрясения на юго-западе Китая.

По сообщению агентства «Синьхуа», магнитуда землетрясения составила около 6-ти. В результате подземных толчков обрушилась часть супермаркета в одном из городов провинции Юньнань. Сообщается и о других разрушениях.

Эпицентр землетрясения находился в горном районе у границы с Мьянмой, отмечает радио «Свобода».