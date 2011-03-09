Европарламент не удовлетворен реакцией на эпидемию гриппа H1N1

Европейский парламент не удовлетворен реакцией Европейского Союза на эпидемию «свиного гриппа» H1N1 в 2009-2010 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, об этом говорится в докладе Мишель РИВАЗИ (группа «зеленых», Франция), принятом на сессии в Страсбурге 8 марта.

В документе, в частности, отмечается, что от гриппа H1N1 к апрелю 2010 года в Европе погибло 2900 человек, в то время как в средний год от сезонного гриппа умирает около 40 тысяч.

«Этот доклад – важная попытка продемонстрировать обеспокоенность, вызванную непропорциональным ответом на «свиной грипп», а также возможным влиянием фармацевтических компаний на принятие решений об ответе (на эпидемию – УНИАН)», - заявила М.РИВАЗИ, представляя свой доклад.

В документе указывается, что разные страны-члены Евросоюза по-разному реагировали на сообщения об эпидемии: некоторые проводили полную вакцинацию, некоторые, как Польша, не проводили вакцинацию вообще.

В связи с этим евродепутаты считают необходимым пересмотреть стратегии вакцинации и усилить сотрудничество стран-членов ЕС, в том числе для групповой закупки вакцин.

Кроме того, в докладе отмечается необходимость обеспечить большую независимость оценкам вспышек гриппа. Среди депутатских предложений – публикация деклараций о доходах экспертов, дающих советы европейским организациям здравоохранения.

Депутаты также предложили Всемирной организации здравоохранения пересмотреть свои определения пандемии, принимая во внимание не только распространение вируса, но и серьезность заболевания. При этом Европарламент также высказался за то, чтобы Европейский центр предупреждения и контроля за заболеваниями был оборудован всем необходимым для проведения собственных независимых оценок на случай эпидемий.