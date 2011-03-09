Лучшие продукты-антидепрессанты

На первом месте стоит натуральный йогурт. Йогурт богат аминокислотой тирозином, способный увеличивать уровень серотонина в мозгу.

На втором месте – темный шоколад. В шоколаде содержится фенэтиламин, который способен активизировать взаимодействие клеток мозга, что способствует сохранению позитивного настроя и улучшению работоспособности.

На третьем месте – цитрусовые. В них содержатся природные сахара и витамин С, необходимые для мозга.

На четвертом месте – миндаль. Витамин В2, витамин Е, магний и цинк содержатся в орехах миндаля. Для поддержания умственного тонуса и хорошего настроения рекомендуется употреблять эти витамины и микроэлементы.

На пятом месте – травяные чаи. Наиболее эффективным чаем является чай с ромашкой и жасмином, который оказывает успокаивающий, тонизирующий эффект.

На шестом месте – рыба. В рыбе содержатся витамины Вб и В12, которые способны защитить организм от стресса.

На седьмом месте – капуста брокколи. По словам индийского иммунолога Шикха Шарма, капусту необходимо добавлять в виде гарнира к разным блюдам. В капусте содержатся растительные белки, аминокислоты, являющиеся лучшим “топливом” для мозга.

На восьмом месте – чеснок. В чесноке содержатся активные ферменты, которые способствуют снижению отрицательного воздействия на нервные клетки окружающей среды.

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