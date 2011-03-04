Соль наносит реальный вред системе кровообращения

Исследователи выяснили, что соль ухудшает работу артерий, затрудняет кровообращение и провоцирует болезни сердца и сосудов.

Экспериментально доказано, что соль вредит сосудам на протяжении 30 минут после ее приема. Она существенно ослабляет возможности артерий по перекачке крови. После поступления соли в организм кровообращение делается затрудненным на время от получаса до часа.

Исследователи поставили ряд опытов и доказали, что соль наносит реальный вред нашему телу. Для участия в эксперименте пригласили 16 взрослых людей. Сначала им предложили съесть пересоленную еду, в которой содержалось 4 грамма поваренной соли, а потом - недосоленную с 0,3 граммами вещества.

До и после потребления пищи ученые определяли, насколько свободно у добровольцев кровь продвигается по плечевой артерии (в которой все мы замеряем АД). Оказалось, что уже в течение получаса после поглощения соленой пищи кровоток существенно затруднен, причем хуже всего кровь движется через час после еды.

Рацион, содержащий много соли, может стать причиной инфаркта, инсульта, болезней почек, остеопороза и даже злокачественных образований в желудке. Оптимальным является потребление 6 граммов соли в сутки, однако большая часть современных людей употребляет 8,6 граммов.

Повышенное содержание соли отмечено в хлебных изделиях, полуфабрикатах, готовых приправах. Ученые говорят, что, сократив потребление соли всего лишь на несколько граммов в сутки, человечество может снизить число инсультов на 22 процента, а инфарктов - на 16 процентов.

dr20.ru