На границе Туниса с Ливией могут возникнуть вспышки эпидемий - ВОЗ

Сложившаяся в настоящее время ситуация на тунисско-ливийской границе грозит вспышками эпидемий. Об этом накануне заявил здесь журналистам помощник генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Эрик Ларош.

"Санитарная обстановка на границе Туниса с Ливией может вызвать вспышки эпидемий". - подчеркнул он. В настоящее время, сообщил Ларош, гуманитарные организации активно работают над направлением туда медикаментов и усиливают материально-техническое обеспечение на месте. Определяются возможности по использованию кораблей и авиации Евросоюза для доставки спецгрузов.

Свыше 90 тыс человек нашли здесь убежище, спасаясь от насилия в Джамахирии. ЕС на срочную эвакуацию иностранных граждан на родину выделил 30 млн евро. Операция по вывозу египтян уже начата. Поддержку беженцам и обеспечение порядка на границе организовывают подразделения министерства национальной обороны Туниса.

Местное представительство ВОЗ осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки на границе и состояние здоровья беженцев. Многим не хватает места в палатках и люди вынуждены спать на земле. Отмечены заболевания гриппом и респираторными заболеваниями; есть заразившиеся диареей.

Осуществляется оперативное реагирование; минздрав Туниса организовал кризисный штаб.

ami-tass.ru