В мозге слепых людей работает уникальный механизм

У людей с врожденной слепотой мозг использует для обработки речевой информации не только "профильные" области, но и участки коры, отвечающие за зрительные образы, сообщает РИА "Новости".

Надо сказать, ранее проводимые изыскания уже доказывали, что у слепых от рождения людей при чтении текстов, записанных шрифтом Брайля, повышалась активность в участках затылочной коры, связанных со зрением. Однако лишь Марине Бедни из Массачусетского технологического института и ее коллегам удалось показать сам механизм работы мозга.

Как оказалось, в подобной ситуации он использует "простаивающие" области для обработки речевых сигналов. Получается, отдельные зоны, отвечающие за зрение, иногда могут переключаться на обработку другого рода информации.

Тестирование 32 добровольцев, 10 человек из которых были слепы от рождения или потеряли зрение в раннем детстве, позволило ученым предположить следующее: если "зрительные" участки мозга принимают участие в обработке языковой информации, то их активность повышается, когда человек слышит нормальную речь.

В свою очередь, магнитно-резонансная томография подтвердила данное предположение, опровергая точку зрения, согласно которой эволюционно речь закрепилась только в определенных областях мозга, отличающихся уникальной микроструктурой.

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