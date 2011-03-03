Диета из лебеды - секрет здоровья древних инков

Новым трендом среди поклонниц здорового образа жизни и питания стала пища, которую, как считается, употребляли жившие в древности на территории современной Южной Америки индейцы инки. Основным продуктом, входящим в их рацион, была квиноа, или рисовая лебеда – зерновая культура, произрастающая в Андах.

Рисовая лебеда (сородичка нашей родной лебеды, которую наши предки очень ценили как продукт питания) достаточно неприхотлива к климатическим условиям и способна переносить длительные засухи. При этом она богата белком, протеинами и жизненно важными для человеческого организма аминокислотами.

Древние инки называли это растение матерью всех злаков и настолько ценили, что даже сеяли его только при помощи инструментов, изготовленных из золота. Несмотря на то, что испанские колонизаторы, первыми поселившиеся на территории Латинской Америки, поначалу отвергли квиноа как продукт питания, в последние 10-15 лет растение получило значимое место в кухнях многих западных стран. Его добавляют в супы, пироги, используют для приготовления ризотто, пасты, лазаньи и многих других блюд.

Как считает профессор университета Оруро Рубен Рамиро Миранда, лебеда, зерна которой отличаются мягкостью и похожим на ореховый вкусом, является одним из самых сбалансированный продуктов и способна защитить от гипертонии, нарушений деятельности мозга и повысить питательность женского грудного молока. По мнению главы Ассоциации производителей квиноа Эпифанио Мурана, именно у этого злака есть все шансы стать пищей будущего. Так, его можно использовать и в качестве основного продукта питания для космонавтов, пишет Raut.ru.

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