Число беженцев из Ливии достигло 140 тысяч человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Примерно половина оказалась на территории соседнего Туниса, передает телеканал "Аль-Джазира". С ливийской стороны у границы собралась огромная толпа. Тунисские пограничники периодически стреляют в воздух, пытаясь контролировать беженцев на переходе.

Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по беженцам разбили у пограничного пункта палаточный лагерь, способный вместить 10 тысяч человек.