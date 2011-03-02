Число беженцев из Ливии достигло 140 тысяч человек
17:20, 02 марта 2011Зарубежные новости
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У границы огромная толпа
Число беженцев из Ливии достигло 140 тысяч человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Примерно половина оказалась на территории соседнего Туниса, передает телеканал "Аль-Джазира". С ливийской стороны у границы собралась огромная толпа. Тунисские пограничники периодически стреляют в воздух, пытаясь контролировать беженцев на переходе.
Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по беженцам разбили у пограничного пункта палаточный лагерь, способный вместить 10 тысяч человек.
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