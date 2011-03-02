Российские ученые впервые создали "искусственную печень"

Новая разработка позволит многим пациентам дождаться трансплантации печени. Эта технология пока не имеет аналогов в России.

Российские ученые изобрели "искусственную печень", которая поможет продлить жизнь пациентам с печеночной недостаточностью.

"Искусственная печень" - это условное название установки, которая очищает организм от токсинов. Проходя через специальный фильтр, кровь возвращается обратно. Процедура длится в среднем два часа.

Над созданием прибора работали специалисты лаборатории "Искусственные органы и клетки" Южно-Уральского научного центра РАМН.

Процедура во многом напоминает гемодиализ почек. Единственное отличие: вместо солевого раствора здесь содержится особый биологический компонент. Он не вымывается и постоянно очищается. Эта разработка позволит многим пациентам дождаться трансплантации печени, подчеркивают эксперты.

Пока установку уже опробовали в ходе нескольких операций пациентов с острой печеночной недостаточностью.

В ближайшее время исследователи планируют усовершенствовать разработку, установив в ней резервуар с экстрактом свиной печени. Это позволит полезным веществам из нее поступать в организм человека.

Ранее удалось вырастить в лаборатории работающий трансплантат печени американским ученым из Медицинской школы Гарварда.

tsn.ua