Семилетняя девочка приняла роды у свой матери

7-летней англичанке Лорен Бурман из города Ротерем в графстве Йоркшир невольно пришлось стать акушеркой, когда у её матери, 28-летней Клер Бурман, начались скоротечные роды.

Как рассказывает Клер, несмотря на боль и страдания во время появления на свет её второго ребенка, она заметила, что Лорен была предельно серьёзной и собранной. «Она уложила меня на кровать и помогала ребёнку появиться на свет. Лорен держала головку младенца, и он благополучно родился только благодаря ей».

Однако, на этом история не закончилась. Родившаяся девочка не дышала, но Лорен успела позвать соседку, вместе с которой они распутали пуповину, обвившуюся вокруг шеи новорожденной, и тем самым помогли сделать малышке первый вдох и закричать.

Когда приехала бригада врачей, им осталось только отвезти роженицу с новорождённой девочкой, которую назвали Чарли, в родильный дом.

Лорен гордится тем, что Чарли со временем узнает, что первым человеком, который её встретил в этом мире, был не доктор, а старшая сестра, которая теперь всерьез собирается после окончания школы поступать в университет на медицинский факультет.

deti.mail.ru