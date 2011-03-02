Болезни можно вычислить по пальцам

Не исключено, что в будущем врачи, осматривающие незнакомого пациента в первую очередь станут обращать внимание на его пальцы. Как пишет Daily Mail, все больше специалистов соглашаются с тем, что отношение длины пальцев на руках может указывать на то, к каким заболеваниям склонен человек.

Наиболее информативным является соотношение длины указательного и безымянного пальца. Как полагает профессор биологии в университете Суонси и автор монографии на тему диагностики по рукам Джон Мэннинг, людям с разным соотношением безымянного и указательного пальцев свойственны разные заболевания.

Исследования, проводившиеся в Великобритании и США, демонстрируют, что пациенты, у которых длиннее безымянный палец, более подвержены остеоартрозу, простудам, аутизму, а также анорексии. В то же время, они меньше рискуют стать заядлыми курильщиками или заболеть булимией.

Тем, у кого указательный палец длиннее безымянного, стоит опасаться рака груди и шейки матки, сенной лихорадки, различных аллергий и астмы. Кроме того, среди таких людей более распространены ранние инфаркты. При этом мужчины с длинным указательным меньше рискуют заболеть раком простаты.

Чем именно объясняется зависимость "клинической картины" от длины пальцев, пока не очень ясно. Доктор Мэннинг склонен полагать, что все дело в развитии плода - именно в утробе определяется, какой палец будет длиннее. Все зависит от того, какие гормоны действуют на зародыш. Мужской гормон тестостерон удлиняет указательный палец, женский гормон эстроген - безымянный. Вместе с тем гормоны определяют развитие плода - в том числе и то, к каким заболеваниям он будет предрасположен, а к каким, наоборот, невосприимчив.

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