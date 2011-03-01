Дочь избавила мать от пьянства необычным способом

В американском городе Детройт 9-летней девочке пришлось прибегнуть к необычному способу, чтобы помочь своей матери, 49-летней Латании Эванс, излечиться от алкоголизма.

Из-за проблем в личной жизни Латания всё чаще выпивала, пока это не вошло в ежедневную привычку. Уже несколько раз её задерживали за вождение в нетрезвом виде и даже лишали прав. Тем не менее, недавно она снова села за руль, предварительно выпив, и вместе с дочерью, которую всегда брала с собой в поездки по городу, отправилась в банк.

Пока Латания заполняла документы в отделении банка, девочка написала записку «Моя мать очень пьяна, не разрешайте ей, пожалуйста, везти меня домой на машине», которую передала сотруднику банка, в результате чего нетрезвая мать была задержана полицией, а анализ крови показали трёхкратное превышение допустимой нормы содержания алкоголя.

Сейчас Латании грозит не только штраф и лишение лицензии на вождение, но и судебное разбирательство, по результатам которого она может быть отправлена на принудительное лечение, а возможно и лишена родительских прав.

deti.mail.ru