Ученые случайно открыли средство от облысения

Американские ученые в ходе исследований влияния антистрессовых препаратов на пищеварительную систему неожиданно нашли средство от облысения, сообщает NZ Herald News.

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) использовали генномодифицированных подопытных мышей, которые страдали от переизбытка стрессового гормона CRF. С течением времени грызуны начинали лысеть.

Подопытным делали инъекции препарата астрессин-Б, который блокирует действие CRF. Через три месяца эксперты провели гастроэнтерологическое обследование всех мышей, после чего различить генномодифицированных мышей от обычных было просто невозможно. Почти все мыши, которые до этого были лысыми, заросли густой шерстью.

"Почти 100 процентов мышей снова обрели шерсть. Невероятный эффект! "- сказал один из ученых Калифорнийского университета.

rian.ru