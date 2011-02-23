СПИД – главная причина смерти от инфекций в Китае

В 2010 году СПИД опять стал ведущей причиной смерти от инфекционных заболеваний в Китае.

Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения страны.

По данным китайского Минздрава, за год от СПИДа умерли 7743 жителя страны. Как сообщил директор Бюро по контролю и профилактике заболеваний Хао Яо, это заболевание является наиболее частой причиной смерти среди всех инфекций третий год подряд, сообщает medportal.ru.

«Число смертей от СПИДа значительно увеличилось в последние годы, но это не значит, что меры по контролю распространения инфекции и ее лечению не приносят результатов», - заявил он.

Хао пояснил, что большое число китайцев заразились ВИЧ в конце 1990-х годов. При этом многие случаи инфекции в течение длительного времени не были выявлены из-за недостатка средств. Поэтому в настоящее время массовое выявление старых случаев заражения приводит к росту показателя заболеваемости, а прогрессирование заболевания у заразившихся ранее до поздней стадии СПИДа ухудшает статистику смертности.

Правительство Китая планирует значительно расширить масштабы скрининга на ВИЧ в ближайшие годы. Властям регионов с наибольшим распространением инфекции поручено сделать ее профилактику и лечение первоочередной задачей.

В настоящее время ВИЧ-инфекция выявлена примерно у 740 тысяч китайцев. По прогнозам экспертов, к концу 2015 года этот показатель достигнет 1,2 миллиона человек.

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