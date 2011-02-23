Северные страны захватывают опасные клещи

В Швеции клещевой боррелиоз и энцефалит скоро выйдут на уровень настоящей эпидемии. Дело в том, что клещи, переносящие данные заболевания, стремительно распространяются вследствие глобального потепления климата.

По оценкам специалистов, к концу XXI века опасные клещи заселят большую часть Швеции, Норвегии и Финляндии. Единственной заповедной зоной останется гористая местность. Повышение же средней температуры приводит и к увеличению продолжительности периода активности насекомых и животных (преимущественно грызунов), на которых они паразитируют.

Как заявляет эколог Элизабет Линдгрен, теплые зимы, длинные весна и осень, обильные осадки – идеальные условия для размножения клещей. На данный момент в наибольшей опасности находятся жители побережья провинций Стокгольм, Седерманланд и Упсала.

Специалисты напоминают: боррелиоз характеризуется жаром, головными болями, усталостью и характерной кожной сыпью на начальном этапе. Иногда начинается развитие патологий в тканях сердца, суставов, нервной системы и глаз. Хроническая стадия заболевания грозит инвалидностью. А вот энцефалит сопровождается отеком вещества головного мозга, дегенеративными изменениями в передних рогах шейной части спинного мозга, ядрах продолговатого мозга, моста и коре большого мозга.

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