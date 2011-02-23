Дети из бедных кварталов здоровее своих богатых сверстников

Богатые люди не всегда отличаются здоровьем. Исследователи Университета Райса, Колумбийского и Принстонского университетов выяснили, как наличие или отсутствие финансового благополучия влияет на состояние здоровья человека.

Изучив две группы детей (одна состояла из детей богатых родителей, вторая – из жителей бедных кварталов), ученые пришли к следующим выводам: небогатые дети от 5 лет, живущие в неблагополучных по экономическому положению районах, больше времени проводят на свежем воздухе, на 13% чаще играя в день на улице.

При этом каждый дополнительный час, который ребенок проводил вне дома, снижал индекс его массы тела на 1,5%, констатирует профессор Рейчел Кимбро. В общей сложности специалисты проследили более чем за 1800 детьми в течение двухлетнего периода. Эксперты подчеркивают: дети из благополучных семей часто проводят часы, сидя перед телевизором. В итоге они страдают от лишнего веса и проблем с сердечно-сосудистой системой.

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