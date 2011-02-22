Узнай, из чего сделаны наши колбасы

Первый вопрос, который интересует потребителя: есть ли в колбасе мясо? Как оказалось, не все так плохо в колбасном мире: мясо в колбасе все же есть. По результатам последнего исследования группы «Детских» колбас, проведенного Центром Экспертиз «ТЕСТ», в них содержалось от 68% до 92% кутерованного фарша. Другое дело – мы не можем знать, какого качества мясное сырье использовалось. По утверждению экспертов Центра «ТЕСТ», «грубых хрящей, сухожилий, костей или вообще чего-то, что нельзя было бы идентифицировать в значительных количествах (более 1%) в вареных колбасах обнаружено не было».

Соя в колбасах хоть и встречается, но в меньшем количестве, чем, например, в котлетах или пельменях. В проверенных образцах колбасы «Детской» ее содержание колебалось от 0,2% до 5,85%, но при этом ни один из производителей не указал на этикетке о содержании этого компонента.

Большой популярностью у производителей колбасы пользуется также карагенан – ингредиент на основе морских водорослей, о котором производители тоже предпочитают умалчивать.

Как уже писал «Багнет», в последнее время стало «модно» добавлять также гидролизат свиной шкурки – его лаборатории пока определить не могут. Но, по словам руководителя отдела тестирований Центра Экспертиз «ТЕСТ» Нины Кильдий, «больше 10% в вареную колбасу вряд ли его кто-то будет добавлять».

Что же касается ГМО в колбасах, то «складывается впечатление, что тема ГМО в Украине сильно раздута», - считает Нина Кильдий. С 2009 года колбасы обязательно тестируются на наличие ГМО, и за все это время эксперты Центра «ТЕСТ» ни разу не обнаружили ГМО в колбасах. Хотя другие лаборатории сообщают о том, что ГМО в украинских колбасах все же используют. Но судя по всему, такие продукты не настолько распространенные в Украине, как принято думать.

Страшная буква «Е»: пищевые добавки

Консерванты, стабилизаторы, загустители, усилители вкуса - они сейчас повсюду и мясные изделия – не исключение.

Традиционно в колбасу добавляют глютаминат натрия для усиления вкуса и нитрит натрия для восстановления цвета. Как рассказала врач-диетолог Светлана Фус: «Влияние этих пищевых добавок на организм в первую очередь зависит от их количества и частоты употребления таких продуктов. Так, избыток глютамината натрия очень сильно влияет на возбудимость центральной нервной системы у детей, в некоторых вызывает аллергические реакции». Кроме того, усилители вкуса приводят к тому, что человек перестает ощущать вкус нормальных продуктов питания. После варки мясо никогда не бывает розового цвета, оно имеет сероватый оттенок, что не очень привлекательно для потребителя, поэтому используют фиксаторы цвета. На этом список пищевых добавок отнюдь не заканчивается.

Следует помнить, что многие пищевые добавки, запрещенные в ЕС, в Украине продолжают активно использоваться, ведь у нас еще не разработано соответствующее законодательство, соответственно – что не запрещено, то разрешено. Так, по данным ГП «Укрметртестстандарт», во многих продуктах питания используется карбоксиметилцелюлозы натриевая соль (Е 466), которая в сочетании с соевым белком имитирует мясо. Шокирует то, что эта пищевая добавка является основным компонентом в производстве… обойного клея! В ЕС ее разрешено использовать только в качестве эмульгатора для сливок.

Но не стоит и чрезмерно пугаться «ешек»: сегодня при маркировке продукции производители обязаны использовать коды Е даже для таких знакомых и безобидных в небольших количествах добавок как уксус (Е 260 ) и лимонная кислота (Е 330). Поэтому внимательно читайте, что скрывается за буквой Е и умными словами.

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