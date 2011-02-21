Создано новое поколение кремов для лица, что ликвидируют морщины

Впервые в истории мировой косметологии создан крем, активный компонент которого обладает способностью проникать в глубинные слои кожи, предупреждая создание морщин. Одновременно он регенерирует клетки, восстанавливая их молодость. Об этом сообщил лондонский еженедельник "Санди таймс".

Специалистами французской компании в ходе последних исследований с помощью специальной компьютерной программы удалось обнаружить естественную молекулу, которая способна преодолевать биологический барьер, отделяющий верхние слои кожи от глубинных. Речь идет о веществе рамноза, выделенного из южноамериканского растения ункария.

Данный активный элемент имеет уникальную способность повышать во втором слое кожи уровень коллагена. Последний представляет собой белок, обеспечивающий прозрачность и эластичность кожи. Сокращение концентрации коллагена ведет к образованию у человека морщин.

Сейчас впервые в мировой косметологии получен крем, способный проникать в зоны, где формируется коллаген, подчеркивает издание. Существующие косметические кремы не обладают подобной возможностью и лишь увлажняют кожу.

Еженедельник сообщает, что крем поступит в продажу в мировую сеть в апреле.

ami-tass.ru