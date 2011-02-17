18-месячные дети понимают математику

Международная группа ученых из Британии, Австралии и Японии пришла к выводу, что дети в возрасте 18 месяцев способны понимать, что такое число и счет.

Группа исследователей под руководством Вирджинии Слотер из австралийского университета Квинсленда провела серию экспериментов с группами австралийских и японских детей в возрасте 15 и 18 месяцев.

В ходе эксперимента младенцам демонстрировали видеозапись, на которой рука указывала по очереди на шесть рыбок. При этом за кадром звучал счет от 1 до 6. Затем детям показывали запись с тем же закадровым текстом, но рука указывала на две рыбки по очереди, не двигаясь дальше по этому ряду. Исследователи в ходе просмотра видеороликов фиксировали реакцию детей.

Первый эксперимент, в котором участвовали 36 австралийских детей, показал, что 18-месячные дети (но не 15-месячные) предпочитают смотреть на запись с правильной последовательностью счета. Второй эксперимент показал, что такое предпочтение исчезало, когда счет заменялся однотонными сигналами или считающий переходил на японский язык.

Третий эксперимент показал, что японские 18-месячные дети отдавали предпочтение с правильной последовательностью счета, когда название чисел читались по-японски.

Эти результаты показывают, что младенцы постигают абстрактные принципы, лежащие в основе счета, еще до того, как это начинает проявляться во внешнем поведении, - говорится в статье.

podrobnosti.ua