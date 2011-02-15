61-летняя бабушка родила собственного внука

61-летняя бабушка Кристин Кейси из США родила ребенка для своей дочери. Как сообщает The Telegraph, миссис Кейси стала не только самой пожилой роженицей в штате Иллинойс, но и единственной женщиной штата, ставшей суррогатной мамой для своей дочери.

У американской пенсионерки Кристин Кейси уже есть трое собственных детей. Она самостоятельно приняла решение стать суррогатной матерью для своей дочери Сары Коннелл и зятя Билла. Она хотела помочь 35-летней дочери, которая с 2004 года не могла забеременеть.

Беременность у Кристин Кейси протекала на редкость удачно, и роды путем кесарева сечения прошли без осложнений. Конечно, это редкость для женщин после менопаузы, но достижения в области ЭКО позволяют добиться ранее невозможного, говорят специалисты.

Кристин Кейси признается, самыми счастливыми днями в ее жизни были дни, когда на свет появились ее дети и внуки.

rian.ru