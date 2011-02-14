Как избавиться от запаха лука и чеснока

Сернистые соединения содержатся в чесноке и луке, вступающие в реакцию с бактериями во рту, вследствие чего появляется неприятный запах изо рта. Для того, чтобы избавиться от запаха этого неприятного запаха изо рта, необходимо использовать следующее:

1. После еды рекомендуется теплой водой прополоскать рот и съесть немного петрушки. Петрушка не только устраняет неприятный запах, но и способствует защите десен и зубов.

2. При употреблении грецких, кедровых, миндальных орехов можно легко устранить запах изо рта.

3. Выпить стакан молока для того, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта.

4. После еды почистить зубы и язык и через несколько минут не будет запах лука. Также рекомендуется есть цедру цитрусовых, так как цедра прекрасно устраняет неприятный запах чеснока и лука.

5. Свежие зерна кардамона являются самым лучшим способом устранения запаха чеснока и лука. Свежие зерна рекомендуется пожевать. Зерна кардамона имеют сильный запах и вкус и неприятный запах быстро исчезает.

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