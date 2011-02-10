Найдена причина лунатизма

Ученые полагают, что им удалось открыть генетический код, заставляющий людей ходить во сне. Изучив четыре поколения семей лунатиков, они отследили сбой в области 20 хромосомы. Так, наличие всего одной копии дефектной ДНК достаточно, чтобы человек страдал лунатизмом.

Исследователи надеются повлиять на гены, задействованные в этом и открыть новые способы лечения данного расстройства, поражающего до 10% детей и одного из 50 взрослых. Обычно лунатизм не является критической проблемой, и зачастую он проходит со временем. Однако существуют и более острые формы лунатизма, преследующие во взрослом возрасте. Бродя в бессознательном состоянии, человек способен подвергнуть себя опасности. Он может производить сложные действия вроде обнаружения ключей от автомобиля, открытия дверей и даже вождения. Летальный исход нередок.

Эксперты уверены: данное расстройство встречается в семьях, восприимчивых к нему. В качестве пускового механизма выступает стресс или чрезмерная усталость. Чаще всего это происходит рано ночью, сразу после того, как человек заснул и идет стадия сна, отличающаяся отсутствием быстрого движения глаз. На утро же человек ничего не будет помнить.

В рамках последнего изыскания доктор Кристина Гарнет вместе с коллегами из Вашингтонской университетской школы медицины попыталась помочь семье лунатиков. Всего из 22 человек (четыре поколения) 9 были лунатиками. Ученые использовали образцы слюны и проанализировали ДНК родственников. Так, при наличии определенного гена на 20 хромосоме риск передачи заболевания потомкам составлял 50%. Исследователи полагают: скорее всего, виноват аденозин гена деаминазы, связанный с фазой медленного сна.

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