10-летнюю девочку подожгли во время операции

Девочка из Челябинской области получила глубокие ожоги во время операции по поводу аппендицита, сообщает "Российская газета".

10-летняя жительница Магнитогорска, имя которой не называется, поступила в Городскую больницу №3 с острым аппендицитом. В самом начале операции при проведении первого разреза между электродом коагулятора (инструмента, которым прижигают ткани для предотвращения кровотечения) и кожей пациентки проскочила искра.

От нее под простыней, которой была накрыта девочка, воспламенились пары спирта, использовавшегося для обработки операционного поля. Из-за возгорания пациентка получила глубокие ожоги 10 процентов тела. Сильнее всего пострадали внутренние поверхности бедер.

Хирурги горбольницы завершили вмешательство. После оказания помощи в реанимационном отделении девочку пришлось перевести в Челябинский ожоговый центр. Ей предстоят несколько операций по пересадке кожи и длительное восстановительное лечение.

По словам главы ожогового центра Михаила Коростелева, ожоги получены неконтактным путем, то есть версия воспламенения паров спирта вполне вероятна. Однако механизм такого воспламенения пока непонятен – использование коагулятора и обработка кожи проводились по стандартной схеме, существующей десятилетия.

"Не хочу забегать вперед. Причины ожога должна установить экспертиза. И не только судебно-медицинская, но и техническая. Я лично разговаривал с хирургом, проводившим операцию, но даже из его пояснений не могу сложить целостную картину того, что произошло. Однако установить ее просто необходимо для исключения таких ЧП в будущем. Девочка чувствует себя удовлетворительно, находится в ожоговом отделении. Однако до выздоровления еще очень далеко", - рассказал Коростелев.

Аналогичный случай произошел в 2008 году в израильском Медицинском центре имени Хаима Шиба. При проведении кесарева сечения диатермический скальпель, которым проводился разрез, дал искру, воспламенившую пары антисептиков. После этого женщине потребовалась пересадка кожи на обожженные участки ягодиц и бедер.

medportal.ru