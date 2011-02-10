Ароматические масла сделают волосы крепкими и здоровыми

Эфирные арома масла не являются лекарственными препаратами, но они используются для наружного применения в качестве гигиенического ухода за кожей. Смеси, крема, ванны, в которые можно добавить арома масла, будут намного эффективнее, ведь, каждое масло имеет свои полезные свойства, которые направлены на оздоровление и омоложение кожи. Если ввести в привычку ежедневное применение эфирных масел, то женщина реально сможет отсрочить свою старость. Эфирные масла способны не просто избавить от проблем с кожей, например, масло нероли отлично борется с пигментными пятнами, но также и может улучшить психическое самочувствие. В чистом виде применять эфирные масла нельзя, только в сочетании с маслом - основой.

Продлить красоту, сияние и укрепить волосы помогут аромамасла. Питательный массаж головы можно сделать при помощи маски для волос, для ее приготовления понадобится 1 ст. ложка абрикосового масла-основы и 3-5 капель лимонного эфирного масла. Втирать готовую смесь нужно круговыми движениями в кожу головы, обернуть волосы полотенцем и оставить так на 1 час. Затем вымыть голову шампунем и сделать аромаополаскивания. Добавлять несколько капель любого эфирного масла можно при мытье головы в обычный шампунь. Такое необычное мытье головы заметно улучшить состояние волос: они станут крепкими, блестящими и полными сил.

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