Чем вредны средства от моли

Группа австралийских педиатров призывает запретить использование основного ингредиента шариков против моли после того, как была доказана его связь с детской смертью и повреждениями мозга. По словам экспертов, нафталин много раз провоцировал расщепление красных кровяных клеток у детей в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и Средиземноморье.

Евросоюз запретил три года назад нафталин, однако во всем мире его продолжают активно использовать. Несмотря на то, что на тканях, хранившихся в нафталине, существует особая маркировка, Вильям Тэрноу-Морди, профессор неонатальной медицины из сиднейского госпиталя Ведмид, заявляет: данная маркировка не помогает никоим образом.

По его мнению, в ближайшие годы мы услышим не раз о новых смертях из-за нафталина. Особую опасность нафталин представляет для детей, рожденных с генетическим расстройством под названием "дефицит фермента G6PD". Это заболевание обусловлено дефицитом фермента глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, необходимого для защиты эритроцитов от окислительного стресса. При его дефиците наблюдается повышенная уязвимость красных клеток, расщепляющихся при стрессе. в итоге развивается желтуха, повреждения мозга и возможна смерть.

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