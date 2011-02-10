Яйцо и сливочное масло вылечат гайморит

* Масло сливочное. Взять кусочек свежего сливочного масла (размером с кукурузное зернышко) и засунуть в ноздрю. Следует чередовать: в первый вечер в одну ноздрю, во второй – в другую и так дальше.

* Прогревания. Нужно согревать голову, прикладывая к ней припарки, например с солью и просом, а иногда просто припарки с горячей водой. В конечности необходимо втирать горячие масла, например масло укропа, ромашки, майорана, руты, лавра.

* Можно также вкладывать больному в ухо шерстяную тряпочку, смоченную в горячем масле. Во рту рекомендуется держать семена айвы.

* Питание. В пищу нужно употреблять конские бобы, ячмень, размоченный в кислом молоке, отруби, размоченные в уксусе.

* Настои для приема внутрь. Одновременно с этими процедурами принимать внутрь настои тысячелистника и зверобоя, приготовленные из расчета 20 г сырья на стакан воды. Пить по 3/4 стакана горячего настоя 2-3 раза в течение недели.

* Ель (живица). Довести до кипения 200 г растертой еловой живицы, одну размельченную луковицу, 15 г медного купороса и 50 г масла (лучше оливкового). Использовать как для компрессов, так и для смазывания слизистой оболочки носа.

* Яйцо. Помогают сваренные вкрутую яйца, которые прикладываются к больным местам по обе стороны носа до полного их остывания.

* Цикламен. Страдающему гайморитом нужно закапывать в нос капли цикламена.

* Мумие. 2%-ный раствор «мумие» закапывать в нос несколько раз в день и принимать внутрь по 0,15 г в течение 10 дней, 5 дней перерыв, всего 3-4 курса.

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