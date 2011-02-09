Депиляция сахаром - без боли и аллергии

10:05, 09 февраля 2011
Зарубежные новости
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На 100% натурально

Преимущества:

•В отличие от специальных кремов, восков для депиляции и т.д., которые в своем составе содержат химические компоненты, которые могут вызывать аллергию кожи, шугаринг (сахарная депиляция) на 100% натурален и подойдет даже тем женщинам, у которых очень чувствительная кожа. В состав сиропа для шугаринга входит только вода и сахар.

•Шугаринг простой и дешевый способ депиляции, по карману даже женщинам с небольшим уровнем дохода.

•Используя шугаринг в домашних условиях, вы не травмируете свою кожу. Сахарный сироп обволакивает волоски, даже если длинна волосков 1-2 мм, и удаляет только волоски без повреждения кожи тела.

•При депиляции особенно эпиляторами, многие женщины сталкиваются с проблемой вросших волос. После шугаринга волосы отрастают через 10-20 дней без воспалений и вросших волос.

Рецепт:

Рецепт шугаринга очень простой. Для приготовления рецепта вам нужно: 10 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. воды и сок половины лимона.

Перемешайте сахар, воду и  сок лимона в эмалированной кастрюльке и поставьте на маленький огонь. Необходимо постоянно и непрерывно помешивать сироп для шугаринга, доведя его до самого кипения. Очень важно при приготовлении шугаринга не менять рецепт и не увеличивать или уменьшать огонь. Вся смесь шугаринга должна готовиться при одной температуре!

После того как смесь закипит, она станет прозрачной, затем смесь для шугаринга должна принять золотисто-коричневатый цвет. Кипятить нашу сахарную смесь необходимо примерно 10 мин, затем необходимо снять и охладить. Чтоб проверить готова ли наша смесь для шугаринга, правильно ли вы все сделали, необходимо взять на пальчик немножко сиропа и скатать его в шарик. Если наша смесь для шугаринга скатывается и при этом не растекается, значит все верно и по рецепту приготовлено.

Если смесь для шугаринга, которую вы приготовили дома жидкая и не скатывается в шарик, значит вы использовали слишком много воды. Такая сахарная смесь не подойдет для депиляции. Поэтому строго соблюдайте рецепт приготовления шугаринга.

Шугаринг дома просто осуществить. Смесь, которую мы по рецепту уже приготовили в телом виде наносим на тело против роста волос, затем резким движением срываем за ростом волос. Именно так необходимо проводить сахарную депиляцию методом шугаринга.

medfox.ru

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