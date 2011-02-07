Энергосберегающие лампы провоцируют рак груди и простаты

Энергосберегающие лампы вызывают развитие рака груди, если свет включается поздно ночью, заявляет профессор Абрахам Хаим из Хайфского университета в Израиле. По его мнению, голубоватый свет флуоресцентных ламп, призванный имитировать дневной свет, нарушает выработку мелатонина в большей степени, чем обычные лампочки, излучающие желтоватый свет, пишет The Telegraph. Считается, мелатонин защищает от рака груди и простаты. Он вырабатывается шишковидной железой круглосуточно. Больше всего гормона производится ночью, а свет угнетает его выработку. Причем, подобный эффект сохраняется, даже если человек закрыл глаза и источника света не видит.

Собственно, о связи рака груди и ночного освещения ученые говорят уже давно. Прецедентом послужило изыскание, в котором эксперты показали неутешительную статистику развития рака груди у женщин, работавших в ночную смену. Работа профессора Хаима, в свою очередь, также доказывает эту взаимосвязь.

Итак, рак груди встречался на 22% чаще у женщин, которые спали с включенным светом, по сравнению со спавшими в полной темноте. Столь прочная связь наблюдается за счет перехода на новые лампы, подчеркивает Хаим. Отдельное исследование же продемонстрировало, что голубоватый свет энергосберегающих ламп заставлял человека в большей степени находиться в состоянии напряженности. Температура его тела повышалась, а сердцебиение учащалось. В связи с этим профессор ввел понятие "световое загрязнение", провоцируемое энергосберегающими лампочками.

newsland.ru