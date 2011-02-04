Беременным рекомендуют носить защитные маски

Всем беременным женщинам во время эпидемии гриппа и ОРВИ следует носить защитные маски. Эта и другие рекомендации по профилактике респираторных инфекций опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства советуют носить маски всем, особенно при нахождении в общественных местах, а для беременных называют эту меру обязательной. (При этом в официальных рекомендациях Центров контроля и профилактики заболеваний США – CDC – говорится, что маска не обеспечивает полной защиты от респираторных инфекций, поскольку не задерживает мелкую взвесь слюны, образующуюся, например, при кашле и чихании. Однако ношение ее больным может предохранить окружающих).

Помимо этого Роспотребнадзор рекомендует укреплять защитные силы организма, занимаясь физическими упражнениями, гуляя на свежем воздухе и полноценно питаясь (возможно, с применением витаминных добавок к пище).

Чтобы снизить вероятность заражения, в период эпидемии не следует посещать людные места, такие как кинотеатры, бассейны и т.п., а также свести к минимуму поездки на транспорте. Повышенного внимания заслуживают также личная гигиена и мытье посуды.

По состоянию на текущий момент российские санитарные врачи расценивают эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ как умеренный. Превышение эпидпорогов наблюдается в 59 регионах РФ. В структуре заболеваемости преобладают пандемический штамм вируса гриппа A/H1N1 и грипп B – ими вызвано около трети всех случаев ОРВИ. Распространены также сезонные штаммы гриппа H1N1 и H3N2, парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекции.

В рамках борьбы с эпидемией во многих субъектах РФ закрыты на карантин школьные и дошкольные образовательные учреждения, а также отдельные их классы и группы. Кроме того, созданы запасы медикаментов для лечения ОРВИ, обеспечена готовность лечебных учреждений к приему больных и лабораторий к проведению микробиологических исследований, усилен санитарный контроль реализации пищевых продуктов.

medportal.ru