Более 5% пожилых американцев имеют умственные расстройства

Немногим более 5 процентов из почти 39 млн. американцев в возрасте старше 65 лет имеют одно или несколько умственных расстройств, включая слабоумие. Такие плачевные данные были получены в соответствии с национальным обзором Agency for Healthcare Research and Quality. Американцы старше 85 лет имеют в 18,4% случаев одно или несколько когнитивных расстройств, по сравнению с пожилыми в возрасте от 75 до 84 лет /6%/ и пожилыми людьми от 65 до 74 лет /1,1%/.

Согласно исследованию, пожилые американцы с меньшим уровнем образования чаще имеют одну или несколько познавательных проблем - 8,6% по сравнению с 4,9% людей, получивших среднее образование и 2,7% тех, кто имеет высшее образование. Почти 8% пожилых американцев с низким социально-экономическим статусом сообщили об одной или нескольких умственных проблемах по сравнению с 4% американцами со средним и высоким уровнем дохода. Средние годовые расходы на медико-санитарную помощь для пожилых людей с умственными болезнями составляют 15 тыс. 549 долларов в год, по сравнению с 9 тыс. для пенсионеров без таких проблем.

ami-tass.ru