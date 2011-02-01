Женщины начинают вставлять стеклянные зубы

Специалистам из Калифорнийского технологического института и Национальной лаборатории Лоуренса, расположенной в Беркли, удалось разработать особое сверхпрочное стекло, которое по своей твердости нисколько не уступает стали. Новый материал представляет собой соединение из палладия и серебра, к которым добавлено небольшое количество металлоидов. Как рассказал один из ведущих авторов работы, профессор Калифорнийского технологического института Мариос Деметриу, это самое прочное вещество из класса металлических стекол.

Наиболее вероятной сферой применения нового материала, как ожидается, станет стоматология. Так, среди стоматологических сплавов, из которых изготавливают зубные протезы, соединения на основе палладия уже давно признаются самыми лучшими. Обычно для их изготовления применяют сплавы данного металла с золотом или серебром. По своей прочности они совсем немного уступают новому изобретению, однако их стоимость является сравнительно высокой, из-за цены на сам палладий.

Данный металл является своего рода попутным материалом, получаемым в ходе добычи платины. Он относится к числу немногих веществ, признаваемых биосовместимыми с человеческим организмом, которые, попадая внутрь, не вызывают его интоксикации. Помимо изготовления зубных протезов, палладий широко применяется в электронике, для изготовления устойчивых к коррозии деталей приборов, в ювелирном деле, для производства особой посуды, медицинских инструментов и некоторых лекарственных препаратов.

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