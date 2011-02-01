Шампанское благотворно влияет на сердце и сосуды

Как отмечают британские исследователи, в шампанском, как и красном вине и шоколаде, содержится большое количество антиоксидантов - веществ, которые, как известно, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что шампанское, как и красное вино, оказывает положительное воздействие на организм человека в целом.

В шампанском содержатся вещества группы полифенолов - антиоксиданты, которые, как принято считать, нейтрализуют разрушительное влияние свободных радикалов на клетки организма. В частности, эти вещества препятствуют снижению уровня оксида азота в крови, снижают артериальное давление, и, следовательно, снижают риск развития заболеваний сердца и инсультов.

Основной целью исследования было проверить уровень антиоксидантов в шампанском. Выяснилось, что два бокала шампанского в день помогут существенно снизить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту, считают ученые.

Однако перед сном все-таки лучше заменить бокал шампанского чашкой горячего какао.

Da-med.ru