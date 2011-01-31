Свыше 9 млн. жителей Китая страдают от засухи
17:23, 31 января 2011Зарубежные новости
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Серьезная нехватка воды
Свыше 9 млн. человек страдают от сильной засухи в северокитайской провинции Хэбэй, где уже несколько месяцев не выпадают осадки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Аномально засушливая погода установилась в Хэбэе еще в ноябре 2010 года. В связи с этим среднее количество осадков по провинции составляет всего 2 мм, что на 80% меньше нормы. От засухи пострадали почти 715 тыс. га пахотных земель, серьезную нехватку питьевой воды испытывают 370 тыс. жителей провинции.
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