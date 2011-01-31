Выпечка и фаст-фуд доводят до депрессии

Потребление транс-жиров и насыщенных жиров повышает риск депрессии, а оливковое масло наоборот, защищает от этого психического заболевания, обнаружили испанские клиницисты Университета Наварры и Университета Лас Пальмас де Гран Канария.

Такие выводы медики получили после обследования более 12 тыс. человек в течение шести лет. Участники, которые потребляли повышенные уровни транс-жиров, присутствующих в искусственной форме в кондитерских изделиях, некоторой выпечке и фаст-фуде и естественным образом найдены в некоторой цельномолочной продукции, на 48% испытали увеличение риска депрессии.

Кроме того, учёные проанализировали влияние полиненасыщенных жиров, которыми богата рыба и растительные масла и оливковое масло, на психическое здоровье. Эти здоровые жиры в оливковом масле помогали предотвратить депрессивные симптомы. Зафиксировано, что даже низкие концентрации вредных транс-жиров в количестве только 0,4% от общей энергии в организме приводили к повышению риска депрессии на почти 50 процентов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о повышении заболеваемости психическими болезнями в странах Северной Европы по сравнению со странами юга, где средиземноморская структура питания преобладает в большей степени. По словам специалистов, для поддержания психического здоровья полезно употреблять полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры в орехах, растительном масле и рыбе и избегать насыщенных и транс-жиров, содержащиеся в мясе, масле и других обработанных продуктах, включая фаст-фуд.

ami-tass.ru