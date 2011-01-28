Энергосберегающие лампочки опасны для беременных

Немецкие исследователи из Федерального агентства по защите окружающей среды (Germany’s Federal Environment Agency) утверждают, что энергосберегающие лампочки представляют серьезную опасность для детей и беременных женщин.

Они провели эксперименты с энергосберегающими лампами двух популярных марок и выявили, что в лампах одной из моделей содержалось 2 миллиграмма ртути, а в колбах другой марки - 5 миллиграммов. После того как лампочки разбивали, они выделяли ртуть в атмосферу помещения в количестве 7 микрограммов на 1 куб. м воздуха (в 1 миллиграмме содержится 1 000 микрограммов). Между тем, предельно допустимая концентрация паров ртути в жилых помещениях согласно нормативам в Германии, составляет 0,35 микрограмма на 1 куб. м воздуха.

Поэтому представители Федерального агентства по защите окружающей среды рекомендуют использовать в помещениях небьющихся энергосберегающие лампы с колбами, изготовленными из поликарбоната.

uaua.info