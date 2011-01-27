Кому нельзя кушать квашеную капусту

Молочная кислота, которую содержит квашеная капуста (в сочетании с живыми пробиотическими микроорганизмами) подавляют развитие условно-патогенных бактерий в кишечнике и нормализуют состав кишечной микрофлоры.

Содержащаяся в такой капусте клетчатка также стимулирует нормальное пищеварение и моторику кишечного тракта.

Также квашеная капуста богата витаминами группы В и такими микроэлементами, как калий, железо, магний, цинк.

Впрочем, не стоит забывать, что из-за высокого содержания органических кислот и соли людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при заболеваниях поджелудочной железы, почечной недостаточности, желчекаменной болезни и гипертонии к употреблению консервированной капусты стоит относиться с осторожностью.

dietolog.com.ua