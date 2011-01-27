Германия приостановила взносы в Глобальный фонд борьбы со СПИДом из-за коррупции
10:19, 27 января 2011Зарубежные новости
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В тройке главных спонсоров
Германия отложила выплаты ежегодного взноса в размере свыше 270 млн. долларов в Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией из-за коррупционного скандала, передает Би-Би-Си.
Германия входит в тройку главных спонсоров фонда, годовой бюджет которого превышает 20 млрд. долларов.
Власти ФРГ сослались на информацию, согласно которой в некоторых странах сотни миллионов долларов оседают в карманах чиновников. Руководство фонда признало факты нарушений, однако призвало не преувеличивать размах коррупции.
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