Германия приостановила взносы в Глобальный фонд борьбы со СПИДом из-за коррупции

Германия отложила выплаты ежегодного взноса в размере свыше 270 млн. долларов в Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией из-за коррупционного скандала, передает Би-Би-Си.

Германия входит в тройку главных спонсоров фонда, годовой бюджет которого превышает 20 млрд. долларов.

Власти ФРГ сослались на информацию, согласно которой в некоторых странах сотни миллионов долларов оседают в карманах чиновников. Руководство фонда признало факты нарушений, однако призвало не преувеличивать размах коррупции.