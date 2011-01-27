Женщина упала с 23-го этажа отеля и осталась жива

Аргентинка выжила, упав с 23-го этажа отеля в столице страны Буэнос-Айресе.

Женщине 30 лет. По словам очевидцев, она сама прыгнула вниз примерно со 100-метровой высоты, преодолев бортик ресторана, расположенного на верхнем этаже отеля "Краун плаза панамерикано". Эта гостиница находится в центре города и выходит на Обелиск, знаменующий 400-летие основания Буэнос-Айреса. Упала женщина на такси, после чего была увезена в реанимацию с многочисленными травмами. У аргентинки внутреннее кровотечение, поломанные ребра и бедра.

В машине, на которую упала аргентинка, прогнулась крыша и вылетело лобовое стекло. Таксист Мигель Кахаль вышел из автомобиля за несколько мгновений до происшествия. По его словам, он оставил свое такси потому, что увидел полицейского, смотрящего вверх. Другой таксист Хуан Карлос Кандаме рассказал, что видел, как женщина перелезала через перила на крыше здания и, похоже, обменялась несколькими словами с каким-то другим человеком, после чего прыгнула вниз.