Частый больничный - прямой путь к ранней смерти

Английские ученые пришли к интересному выводу, сделанному после того, как ими было проведено исследование, благодаря которому они пытались выяснить вопрос о том, какое влияние на состояние здоровья того или иного человека оказывает его частое отсутствие на рабочем месте по причине нахождения его в отпуске по болезни, или привычнее - на больничном.

В данном исследовании приняло участие шесть с половиной тысяч человек, которые являлись служащими различных организаций.

Наибольший же риск ранней смерти присутствовал у тех сотрудников, которые частенько отсутствовали на своих рабочих местах по причине наличия у них сердечно-сосудистых заболеваний. И в этом случае риск ранней смерти возрастал в четыре раза по сравнению с показателями остальных работников, которые лишь в редких случаях находились в отпусках по болезни.

Тем не менее, специалисты пришли к выводу о том, что риск ранней смерти увеличивается в два раза, когда человек часто находится в отпусках по болезни, связанных с расстройствами психологического характера.

Но, самое неприятное состоит в том, что рискуют они умереть от онкологических заболеваний, и подобное происходит с ними чаще, чем с остальными сотрудниками.

Ученые приводят цифры, кстати, отнюдь, не внушающие оптимизма, которые свидетельствуют о том, что те служащие, которые находились на больничном более трех лет за период своей трудовой деятельности, рискуют раньше умереть более чем на 65%, чем их коллеги, которые значительно реже находились в отпусках по болезни.

Данное исследование велось почти десять лет, и полученные в результате его проведения заключения, позволят впоследствии оказывать помощь медикам в деле выявления такой группы риска.

Проведенное исследование позволяет специалистам полагать, что, к сожалению, люди, имеющие проблемы психологического характера, обращаются за профессиональной медицинской помощью лишь в редких случаях.

Так что, вполне вероятно, что именно этим объясняется тот факт, что среди них чаще обнаруживаются случаи раковых недугов именно в запущенной стадии, что, соответственно, заканчивается летальным исходом.

И это понятно, так как человеку, находящемуся в подавленном состоянии, не особо хочется идти на прием к врачу, да и вообще на состояние своего здоровья он значительно меньше обращает внимание.

Ученые уверены, что полученные результаты проведенного исследования, позволят определять среди работающих группу риска. И в конечном результате, такие данные позволят оказывать этим людям своевременную медицинскую помощь, по крайней мере, на это очень рассчитывают исследователи.

А пока все же следует и самим не забывать о своем здоровье, тем более, что современная медицина способна на многое, тем более, когда речь идет о медицине зарубежной, в частности, германской.

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